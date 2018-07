Başpehlivan Okulu: Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Orhan Okulu, 3 yıl arka arkaya başpehlivan olarak altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini söyledi. Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakiplerini yenerek 2015 yılının ardından 2'nci kez altın kemer sahibi olan Orhan Okulu, altın kemeri 15 temmuz şehitlerine armağan ettiğini söyledi. Altın kemeri 3 yıl arka arkaya kazanarak ebedi sahibi olmak istediğini belirten başpehlivan Orhan Okulu, 9 yaşından bu yana Kırkpınar'da güreşerek her yıl bir üst tura çıktığını, başarısının ise çok çalışmasına bağlı olduğunu ifade etti. Edirne Selimiye Camii önünde gazeteciler ile bir araya gelerek açıklama yapan Okulu, "2005 yılında Kırkpınar başpehlivanı olduğumda hedefim 3 yıl arka arkaya şampiyon olup, altın kemerin ebedi sahibi olmaktı, olmadı. Geçen yıl da finalde kaybettim. Şimdi 2018'de başpehlivan oldum. Şimdiki hedefim, altın kemeri 3 yıl arka arkaya alarak ebedi sahibi olmak. Bu kemeri 15 Temmuz şehitlerine ve Antalya halkına armağan ediyorum" dedi. Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını söyleyen Orhan Okulu, "Sürekli kamplar yaptık. Kışın da bu çalışmalarımız devam etti. Tekrar başpehlivan olacağıma inanıyordum. İyi çalışmamızın karşılığını aldık. İnşallah altın kemerin ebedi sahibi olurum. 9 yaşından bu yana Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşiyorum. İlk güreşimde 'minik-1' boyunda ikinci oldum. Daha sonra hep birinci olarak boy atlayıp 2012 yılında başpehlivan oldum. 2015 yılında ise başpehlivan birincisi olup altın kemeri aldım" diye konuştu. 'NEDİM GÜLER EN ZOR RAKİBİM OLDU' Okulu, Kırkpınar'da en zorlandığı rakibinin Nedim Güler olduğunu belirterek, "Son 16'ya kaldığımızda Nedim Güler pehlivanda çok zorlandım. Zaten o güreşte puanlamayla yendim. Yarı finalde ise Serhat Balcı ile zorlu bir mücadelemiz oldu. Onu yenerken de zorlandım. Sonra Şaban Yılmaz ile finalde karşılaştık. Şaban Yılmaz'ın o yaşa rağmen finale gelmesi, onun için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ve onu yenerek başpehlivan oldum. Biz güreşlere gittiğimizde eve dönmemiz bazen 1 ayı buluyor. Bu yüzden vefakâr eşime buradan sevgilerimi gönderiyorum. Bu altın kemeri ayrıca onlara armağan ediyorum" dedi. Antrenörü Kemal Yılmaz ise başpehlivan Orhan Okulu'nun 2000 yılından beri çıktığı her güreşte dereceye girerek bir üst tura çıktığına dikkat çekti. Yılmaz, "2004 yılında Orhan ile çalışmaya başladık. Orhan'ın yağlı güreşlere yeteneği var. Hiç minder güreşi yapmadı. Hep yağlı güreş yaptı. Orhan'ın yeteneğinin yanında hırsı da var. Profesyonel bir sporcu. Beslenmesiyle, çalışmasıyla yaptığımız çalışmalar başarıyı getiriyor. Geçen yıl finalde kaybettiğimiz için bu yıl başpehlivanlığı kaybetmeme üzerine çalıştık. Daha dikkatli olduk. 1998'den beri ebedi sahibi olunmayan kemerin ebedi sahibi olmak istiyoruz" diye konuştu.