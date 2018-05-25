HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Basra kamışçını, Türkiye'de ilk kez Iğdır'da görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 17:07 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de daha önce görülmeyen kuş türü Basra kamışçını, Iğdır'daki gözlem çalışmaları sırasında görüldü.

Basra kamışçını, Türkiye'de ilk kez Iğdır'da görüldü

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - TÜRKİYE'de daha önce görülmeyen kuş türü Basra kamışçını, Iğdır'daki gözlem çalışmaları sırasında görüldü. Basra kamışçını, kayıt altına alındı.
Tuzluca ilçesindeki önemli kuş gözlem istasyonlarından Aras Kuş Cenneti'nde, soyu tehlikede olan ve Türkiye'de daha önce görülmediği için kayda alınmayan Basra kamışçını görüldü. Basra kamışçını, Aras Kuş Cenneti'nin 290'ıncı, Iğdır'ın 328'inci ve Türkiye'nin 486'ncı kuş türü olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin en yeni kuş türü Basra kamışçını, istasyonda halkalanmasının ve ölçümlerinin yapılmasının ardından doğaya salındı.
KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, Güneydoğu Irak’ta, Bağdat ile Basra arasındaki Mezopotamya sazlıklarında üreyen ve Doğu Afrika’da kışlayan Basra kamışçınının soyunun, Irak'taki sulak alanların büyük çapta yok edilmesi nedeniyle tehlikede olduğunu söyledi. Şekercioğlu, "Basra kamışçınının nüfusu, üreme alanlarının yok olması nedeniyle hızla düşüşe geçmiştir. Aynı zamanda bu kuşun göç güzergahındaki beslenme ve barınma alanlarının üzerindeki insan baskısı da bu türün nüfusunun azalmasına neden olmaktadır. Bu kuşun yaşam alanı sulak alanlar olduğu için ülkelerin su politikaları da bu türün nüfusu üzerinde özellikle etkili olmaktadır" diye konuştu.
Aras Kuş Cenneti'nde bir kuş türünün daha kayıt altına alınmasından mutluluk duyduğunu kaydeden Doç. Dr. Şekercioğlu, "Bu muhteşem kuş cennetinde, Türkiye için yeni bir kuş türü tespit etmemiz, çok büyük mutluluk oldu. Bu da bir kez daha Iğdır Aras Nehri Kuş Cenneti'nin kuşlar ve diğer biyoçeşitlilik için küresel önemini ve acilen korunmasının gerekliliğini gösterdi" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERDünyanın en zehirlisi Antalya'daDünyanın en zehirlisi Antalya'da
Emekli polis kaligrafi sanatında usta olduEmekli polis kaligrafi sanatında usta oldu
Bilal Erdoğan: TÜGVA’nın istikameti; geçmişi ile barışık ilerici bir gençlikBilal Erdoğan: TÜGVA’nın istikameti; geçmişi ile barışık ilerici bir gençlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 24 Mayıs: 2. devir ile ikramiye miktarı büyüdü!

Süper Loto sonuçları 24 Mayıs: 2. devir ile ikramiye miktarı büyüdü!

Batman'da ofis basma skandalında yeni gelişme! Tehdit edilen kız o anları anlattı!

Batman'da ofis basma skandalında yeni gelişme! Tehdit edilen kız o anları anlattı!

Mehmet Şimşek'ten 'fakir aile' sözüne 7 yıl sonra açıklama geldi

Mehmet Şimşek'ten 'fakir aile' sözüne 7 yıl sonra açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan Kuzey Kore açıklaması! 24 saat geçmeden çark etti!

ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan Kuzey Kore açıklaması! 24 saat geçmeden çark etti!

Ahmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

Ahmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

Polis Akademisine 25 bin 500 polis alınacak

Polis Akademisine 25 bin 500 polis alınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.