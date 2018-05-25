Basra kamışçını, Türkiye'de ilk kez Iğdır'da görüldü

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - TÜRKİYE'de daha önce görülmeyen kuş türü Basra kamışçını, Iğdır'daki gözlem çalışmaları sırasında görüldü. Basra kamışçını, kayıt altına alındı.
Tuzluca ilçesindeki önemli kuş gözlem istasyonlarından Aras Kuş Cenneti'nde, soyu tehlikede olan ve Türkiye'de daha önce görülmediği için kayda alınmayan Basra kamışçını görüldü. Basra kamışçını, Aras Kuş Cenneti'nin 290'ıncı, Iğdır'ın 328'inci ve Türkiye'nin 486'ncı kuş türü olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin en yeni kuş türü Basra kamışçını, istasyonda halkalanmasının ve ölçümlerinin yapılmasının ardından doğaya salındı.
KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, Güneydoğu Irak’ta, Bağdat ile Basra arasındaki Mezopotamya sazlıklarında üreyen ve Doğu Afrika’da kışlayan Basra kamışçınının soyunun, Irak'taki sulak alanların büyük çapta yok edilmesi nedeniyle tehlikede olduğunu söyledi. Şekercioğlu, "Basra kamışçınının nüfusu, üreme alanlarının yok olması nedeniyle hızla düşüşe geçmiştir. Aynı zamanda bu kuşun göç güzergahındaki beslenme ve barınma alanlarının üzerindeki insan baskısı da bu türün nüfusunun azalmasına neden olmaktadır. Bu kuşun yaşam alanı sulak alanlar olduğu için ülkelerin su politikaları da bu türün nüfusu üzerinde özellikle etkili olmaktadır" diye konuştu.
Aras Kuş Cenneti'nde bir kuş türünün daha kayıt altına alınmasından mutluluk duyduğunu kaydeden Doç. Dr. Şekercioğlu, "Bu muhteşem kuş cennetinde, Türkiye için yeni bir kuş türü tespit etmemiz, çok büyük mutluluk oldu. Bu da bir kez daha Iğdır Aras Nehri Kuş Cenneti'nin kuşlar ve diğer biyoçeşitlilik için küresel önemini ve acilen korunmasının gerekliliğini gösterdi" dedi.
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