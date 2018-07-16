HABER

Basra'daki göstericiler dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 20:27 | Son Güncelleme

Basra'daki göstericiler dağıtıldı

BAĞDAT (AA) - Irak güçlerinin Basra kentinde kamu hizmetlerindeki olumsuz durum, işsizlik ve yolsuzluk gibi nedenlerle düzenlenen gösterileri güç kullanarak dağıttığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan Teğmen Muhammed Halef, ordu ve acil müdahale güçlerinden oluşan ortak kuvvetlerin yüzlerce göstericiyi Ummu Kasr Limanı önünde dağıttığını söyledi.

Teğmen Halef, onlarca göstericinin güvenlik güçlerine taş attığı gerekçesiyle gözaltına alındığını, 3 güvenlik görevlisinin taş atılması sonucu yaralandığını, göstericilerden ise yaralananların olmadığını aktardı.

Öte yandan Irak meclisine bağlı İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi tarafından Basra'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Ofis Müdürü Mehdi et-Temimi, Irak'ın imzaladığı uluslararası sözleşmelerin, emniyet güçlerine belirli sınırlar içinde ateşli silah kullanma hakkının olduğunu dile getirdi.

Temimi, bazı güvenlik güçlerinin göstericilere karşı cop ve sopa gibi araçlarla aşırı güç kullandığının tespit edildiğini kaydetti.

Irak'ın tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük bir kısmını tedarik eden güneydeki Basra vilayetinde, 8 Temmuz pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef'e, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

PARTNERBir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...Bir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...
Geleceğin otomobili 'Bow İstka' Şehitler Abidesi'nde tanıtıldıGeleceğin otomobili 'Bow İstka' Şehitler Abidesi'nde tanıtıldı
UBER Sürücüsüne saldırı kameradaUBER Sürücüsüne saldırı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Basra ırak Ummu Kasr

En Çok Okunan Haberler

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi

Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mersin'de şüpheli paket paniği: D-400 karayolu trafiğe kapatıldı

Mersin'de şüpheli paket paniği: D-400 karayolu trafiğe kapatıldı

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Meclis'ten emekli milletvekillerine kıyak! Pirimleri de TBMM ödeyecek

Meclis'ten emekli milletvekillerine kıyak! Pirimleri de TBMM ödeyecek

Caner Talasman'dan Adnan Oktar açıklaması! İsmini bile vermeden seslendi!

Caner Talasman'dan Adnan Oktar açıklaması! İsmini bile vermeden seslendi!

İstanbul Tuzla'da hortum paniği! Korku dolu anlar kamerada!

İstanbul Tuzla'da hortum paniği! Korku dolu anlar kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.