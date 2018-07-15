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Basra'daki gösteriye polis müdahalesi: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 13:33 | Son Güncelleme

Basra'daki gösteriye polis müdahalesi: 2 ölü

BASRA (AA) - Irak'ın Basra kentinde polislerin, İl Meclis binasına giren göstericilere müdahalesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, polis güçleri Basra İl Meclis binasına giren göstericilere gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Protestocular da polislere taş atarak karşılık verdi.

Polis müdahalesi nedeniyle 2 göstericinin hayatını kaybettiği, eylemcilerin taş atması sonucu da 10 polisin yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan, polislerin göstericileri İl Meclis binasından uzaklaştırdığı aktarıldı.

Basra kentinde gösteri düzenleyen protestocular, zorla il meclis binasına girmişti.

Başbakan Haydar el-İbadi dün, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla Basra'ya yaklaşık 3 milyar dolar tahsis edilmesine karar verdiğini açıklamıştı.

Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef'e, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

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Basra ırak müdahale

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