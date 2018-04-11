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Başsavcı Bingül’e Erzurumspor forması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 09:26 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Sportif Direktörü Zafer Demir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül’e nezaket ziyaretinde bulunarak 25 numaralı ‘Ünal Bingül’ forması hediye etti.Sportif Direktörü Zafer Demir’in hediye ettiği mavi-beyaz formayı almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, “Ben de uzun yıllar amatör olarak futbol oynadım.

Başsavcı Bingül’e Erzurumspor forması

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Sportif Direktörü Zafer Demir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül’e nezaket ziyaretinde bulunarak 25 numaralı ‘Ünal Bingül’ forması hediye etti.
Sportif Direktörü Zafer Demir’in hediye ettiği mavi-beyaz formayı almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, “Ben de uzun yıllar amatör olarak futbol oynadım. Erzurumspor’un başarılı geçirdiği şampiyonlukları ve şu anda bulunduğu ligdeki müsabakaları yakından takip ediyorum. Futbolun dışında spor sevgisinin yaşandığı Erzurum’da inşallah Erzurumspor’umuzu süper ligde görmeyi arzu ediyor, başarılı sezon geçirmenizi temenni ediyorum.” dedi.
B.B. Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir ise, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül’e kabulünden dolayı teşekkür ederek, "Başta Kulübümüzün Onursal Başkanı Mehmet Sekmen ’in kulübümüzün başarısındaki emeği ve katkısı büyük. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübümüzün her zaman başarılı olabilme adına mücadele veriyoruz. Bu birlikteliğimizin çatısı altında hedefimizi daha üst liglere çıkabilmek ve memleketimizin adını en güzel şekilde temsil edebilmektir.” diye konuştu.

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