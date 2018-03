Başsavcı Güre: 40 yıllık örgütlenme, 40 günde yerle bir edildi

Bölge Adliye Mahkemesi binasında yapılan buluşmada bir konuşma yapan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 2014 yılında büyük bir musibet sonucu ortaya çıkan bu oluşumun, büyük bir hayra dönüştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Farklı ekollerde, farklı mezhep ve meşrepten arkadaşlarımızın, bu musibet karşısındaki ortak kaygısı, ortak derdi, devlet ve millete karşı büyük tuzağı fark etmeleri, aynı kararlılık ve iradeyi göstererek ortaya koydukları düşünce sonucunda, bu platform ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet tarihinde ilk defa darbeye karşı çıkan bir yargının mensubu olma şerefine nail olduk. 2014 sürecinde yapılan HSYK seçiminde, çok büyük bir mücadele sonucunda 40 yıldır ilmik ilmik işlenmiş bir örgütlenme, 40 günlük bir çalışma ile yerle bir edildi. Elde edilen seçim zaferi belki de şu günlerde devlet ve milletin ulaştığı bu seviyenin fitilini ateşledi. 2014 HSYK seçimlerindeki bu zafer, her meşrep ve fikirdeki insanın büyük desteğiyle oluşmuş bir mücadeleydi. Bu mücadelenin ruhunu unutmamak gerekiyor. Eğer o süreç kazanılmamış olsaydı, muhtemelen bu salonda hiç kimse burada olmayacaktı. Ya ölmüş olacaktık, ya içeride olacaktık. Bu oluşum, her konseptte, her konjoktüre uygun çözüm ürettiği sürece varlığını devam edecektir. İnşallah, yargının tarihinde ilk defa darbeye karşı bu onurlu duruşunu devamlı kılar ve bu onurlu gidişi hep beraber omuzlarız."