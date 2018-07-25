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Başsavcı Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 18:14 | Son Güncelleme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, bugün itibarıyla emeklilik talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuru dilekçesi gönderdiğini bildirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, bugün itibarıyla emeklilik talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuru dilekçesi gönderdiğini duyurdu.

Başsavcı Hadi Salihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaktayken bugün mesleğimden ayrılmak üzere emeklilik talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuru dilekçesini göndermiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Görevi süresince Erzincan, Çankırı ve Kahramanmaraş ile 1991'den beri de İstanbul'da görev yaptığını aktaran Salihoğlu, "Düşündüğümde çok iyi bir tercih yaparak bu güzel mesleği seçtiğimi düşünüyorum. Gerçekten dolu dolu 40 sene nice iyi ve kötü olaylarla karşılaşarak hizmetimizi sadece Allah rızası için kanunların gereğini korkusuzca yerine getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Salihoğlu, bugün de ailesinin onayı ile görevi bırakma ve emekli olma ihtiyacı hissettiğini belirterek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Görevim süresince kimseye kin ve garezle ve düşmanlıkla hareket etmedim. Makamın kapısına gelen herkesi ama herkesi 'Hoş geldin.' diyerek karşıladım, kendilerini dinledim, adalet ve hukuk içinde yardımcı oldum. Birdenbire emekli olmak insanların aklına soru işareti getirse de gönül rahatlığı içinde arkama baktığımda aydınlık yüzler gördüm ve bu şekilde emekliliğe karar verdim. Kendisi ile birlikte görev yapmaktan onur duyduğum Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye, değerli Bakanım Abdulhamit Gül'e, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun çok değerli başkan ve üyelerine saygı ve sevgilerimi sunarak görevimden huzurlu bir şekilde ayrılıyor, herkese ayrı ayrı başarı ve hürmetlerimi sunuyorum."

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Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!
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