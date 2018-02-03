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Başsavcı Salihoğlu'nun acı günü

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 18:39 | Son Güncelleme

Salihoğlu'nun babası Salih Yılmaz Salihoğlu, Pendik'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun babası Salih Yılmaz Salihoğlu, Pendik'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat eden Salihoğlu, Pendik Çarşı Camisinde kılınan cenaze namazından sonra Pendik Tavşantepe Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın da aralarında bulunduğu iş ve siyaset dünyasından isimler de katıldı.

Başsavcı Salihoğlu, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salih

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