Başsavcılık, Atatürkçü Düşünce Derneğine darbe övücü paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı

Savcılık ADD'nin 27 Mayıs paylaşımı hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

27/05/2018 günü Atatürkçü Düşünce Derneği'ne (ADD ) ait Twitter hesabından yayınlandığı iddia edilen ve 27 Mayıs 1960 darbesini övücü nitelikli paylaşıma ilişkin olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK nun 215. Maddesinde düzenlenen suç ve suçluyu övme suçundan dolayı resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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