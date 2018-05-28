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Başsavcılık, Atatürkçü Düşünce Derneğine darbe övücü paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 16:15 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürkçü Düşünce Derneğine ait Twitter hesabından yayınlandığı iddia edilen 27 Mayıs darbesini övücü nitelikli paylaşıma ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Atatürkçü Düşünce Derneğine darbe övücü paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı

Savcılık ADD'nin 27 Mayıs paylaşımı hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

27/05/2018 günü Atatürkçü Düşünce Derneği'ne (ADD ) ait Twitter hesabından yayınlandığı iddia edilen ve 27 Mayıs 1960 darbesini övücü nitelikli paylaşıma ilişkin olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK nun 215. Maddesinde düzenlenen suç ve suçluyu övme suçundan dolayı resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ayrıntılar geliyor...

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Atatürkçü Düşünce Derneği 27 Mayıs darbe soruşturma add

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