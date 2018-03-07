Başsavcılıktan Gökhan Açıkkollu açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Gökhan Açıkkollu'nun, gözaltı sürecince şeker rahatsızlığı sebebiyle ilaçlarının temin edildiği, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve 5 Ağustos 2016'da tüm tıbbi müdahalelere rağmen vefat ettiği belirtilerek, "Gökhan Açıkkollu isimli kişinin 'işkence sebebi ile öldüğüne' ilişkin tüm iddialar örgütsel propaganda amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bugün bir siyasi partinin grup toplantısında, Gökhan Açıkkollu'nun vefatına ilişkin ifadeler kullanıldığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili yapılan incelemede, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsüne katılan örgüt mensuplarının İstanbul'daki eylemlerinin tespitine ilişkin başsavcılıkça yürütülen soruşturmalar kapsamında, Kadıköy'den Acıbadem'e giden tanklara yol açmak isteyen FETÖ mensubu komiserler Çağlar Aydın ve Murat Bağrık'ın gözaltına alındığı, şüphelilerin ifadelerinde, FETÖ/PDY yapılanmasında bağlı oldukları üstleri olduğunu beyan ettikleri anlatılan açıklamada, Aydın ve Bağrık'ın, Habib Ertürk'ün kendilerine "tanklara yolu açması talimatı verdiğini" beyan etmesi üzerine, şüpheli Ertürk'ün gözaltına alındığı kaydedildi.