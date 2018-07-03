Başsavcılıktan minik Leyla haberleriyle ilgili açıklama

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, dedesini ziyaret etmek için gittiği köyde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili basında çıkan asılsız haberlere itibar edilmemesini istedi.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir ile ilgili bazı basın yayın organlarında bazı asılsız haberlerin yer aldığı bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Leyla Aydemir'in ölüm olayı
ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında 5 şahsın gözaltına alındığı yönünde haberler
yapılmış ise de söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yine bazı basın ve yayın organlarında konuyla ilgili asılsız başka haberlerin de yapıldığı
görülmektedir.
Kamuoyunun doğru aydınlatılması ve bilgi kirliliğinin önlenmesi bakımından gerek gözaltına alınan şahıslar ve gerekse de diğer adli işlemlere ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan basın açıklamaları haricinde basın yayın organlarında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."
Kamuoyunun haber alma hakkı çerçevesinde soruşturma sürecinde basın
açıklamalarının Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacağı belirtilen açıklamada, "Soruşturmanın selameti
bakımından soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilmesi önem arz etmektedir.
Konuyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğü hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında
Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!
Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin
O model telefonu olanlar dikkat! Rehberdekilere rastgele fotoğraf gönderiyor!
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali
Turizm şirketi Thomas Cook'tan yeni skandal! Yer: Türkiye!
Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Rita Ora annesiyle tatilde
Okuyucu Yorumları 0 yorum