Başsavcının ismini kullanan dolandırıcılar tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Dolandırıcılık suçundan tutuklu Kadir D'nin kardeşini, Başsavcı Kocaman'ın yakını olduğunu söyleyerek dolandırmaya çalışanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Kocaman'ın yakını olduğunu belirterek, Kadir D'nin kardeşinden 200 bin dolar isteyen kişiler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takibe alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ender Coşkun tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Şüpheliler hakkında söz konusu suçtan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

