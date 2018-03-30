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Başsız doğan oğlak 15 dakika yaşayabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 11:44 | Son Güncelleme

Hatay’ın Hassa ilçesinde başsız olarak dünyaya gelen oğlak, 15 dakika sonra öldü.Hassa ilçesinde bulunan Bintaş Mahallesi’nde çobanlık yapan Halil Ergüneş’e ait sürüde yer alan bir keçi dün akşam saatlerinde doğum yaptı.Yavru oğlağı kucağına alan Ergüneş, oğlağın başının olmadığını fark etti.

Başsız doğan oğlak 15 dakika yaşayabildi

Hatay’ın Hassa ilçesinde başsız olarak dünyaya gelen oğlak, 15 dakika sonra öldü.
Hassa ilçesinde bulunan Bintaş Mahallesi’nde çobanlık yapan Halil Ergüneş’e ait sürüde yer alan bir keçi dün akşam saatlerinde doğum yaptı.
Yavru oğlağı kucağına alan Ergüneş, oğlağın başının olmadığını fark etti. Ergüneş, arka ayaklarında da sakatlık olan oğlağı gördüğünde korkuya kapıldığını belirterek, “Doğduğu sıralar iyiydi, yaşıyordu. Başı yoktu ama kulakları vardı. 10-15 dakika sonra öldü. Çok korktum” ifadelerini kullandı.

Başsız doğan oğlak 15 dakika yaşayabildi

Başsız doğan oğlak 15 dakika yaşayabildi

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