Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’un Anma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başsoy mesajında "12 Mart 1921 tarihinde TBMM’de kabul edilen İstiklal Marşımız, aziz milletimizin bir diriliş destanıdır. İstiklal Marşı İstiklale giden zamanlarda maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden milletimizin, ortak duygusunun, inancının sembolüdür. Dünyada başka bir marş var mıdır ki bir milletin bütün hissiyatıyla bu kadar uzlaşmış olabilsin? O, herkesin isabetle söylediği gibi tam bir milli mutabakat metnidir. İstiklal Marşı’nda Alparslan’ın Anadolu’yu vatan kılan azmi ve iradesi ,Haçlı’yı durduran Kılıçarslan’ın imanı, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin halis niyeti yer alır.İstiklal Marşı’nda İstanbul’un fethinin, Fatih’in en büyük rüyalarının izleri vardır.İstiklal Marşı, Türkiye’nin her bir köşesinde bu milletin, bu toprakların ilelebet varlığını sürdürmesi için silahıyla, bileğiyle, dualarıyla, ekmeği-aşıyla katkı veren insanımızın en saf, en temiz duygularını yansıtır.

Bugün bize düşen, bayrağımıza, İstiklal Marşımıza sahip çıkarak, onlara saygı duymak, şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadan onları rahmet ve minnetle anmaktır. Vatan sevgisini İstiklal Marşımızın dizelerine nakış nakış işleyen milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un da dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bu vesile ile Bölünmez bütünlüğümüzün simgelerinden biri olan İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 97. Yıl dönümünde bir kez daha bu anlamlı dizelerin yazarı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.