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Başsoy: "Biz depremle yaşamaya mahkûm bir şehrin evlatlarıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 09:18 | Son Güncelleme

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy 13 Mart 1992 günü meydana gelen Erzincan depreminin 26.

Başsoy: "Biz depremle yaşamaya mahkûm bir şehrin evlatlarıyız"

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy 13 Mart 1992 günü meydana gelen Erzincan depreminin 26. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başsoy mesajında "13 Mart 1992 gününün üzerinden tam 26 yıl geçti. Gözlerimizin önünde halen yıkıntılar, kulaklarımızda da yakınlarını kaybedenlerin figanları taptaze duruyor. Depremlerde ölmek bu şehir insanının kaderi olmasın. Tevekkül bunu gerektirmiyor. Tedbir almadan tevekkül etmek Yüce Yaradan’ın bizlere emrettiği kader anlayışında yok zaten. Biz depremle yaşamaya mahkûm bir şehrin evlatlarıyız. Bu gerçeği bilinçli bir vatandaş olarak beynimize kazımalıyız. Erzincan olarak yakın zamanda yaşadığımız 13 Mart 1992 Depreminden sonra gerçekleştirilen yapılaşma kontrolleri ile sivil savunma organizasyonları ile arama kurtarma teşkilatları ile ilimiz, Türkiye’de depreme en hazırlıklı illerden biridir. Yapılarımız Türkiye’de depreme en dayanıklı yapılardır. Erzincan Belediyesi olarak, İmar Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren kontrolörlerimiz, yeni yapılan binalar üzerindeki kontrol çalışmalarında olması gerekenden çok daha fazla, müsamahayı kabul etmeyen bir ciddiyet içerisindedirler. Bunlarla da yetinmeden Belediye olarak Beton ve Demir Test laboratuarı kurarak, yapılan inşaatların kalite kontrolleri tarafımızdan titizlikle yürütülmektedir. 1939 ve 1992 deprem şehitlerini ve devletimizin beka mücadelesinde gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah bizlere bir daha afetler göstermesin inşallah" dedi.

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