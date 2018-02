Başsoy Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başsoy mesajında "Can Erzincan’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyor olmanın engin mutluluğunu hep birlikte bir kez daha yaşıyoruz.

Tarih yazmayı gelenek haline getiren milletimiz, 1918 yılında başlatılan Milli Mücadele ile güzel Erzincan’ımıza bağımsızlığını kazandırmış ve imzalanan Erzincan Mütarekesi ile Doğu Anadolu Rus işgalinden resmen ve fiilen kurtulmuştur. Ruslar bugünkü hudutlarına çekilirken geride bıraktıkları mühimmat ve cephaneleri de tamamen Ermenilerin kontrolüne bıraktılar.

Ermeniler bir fert bırakmamak üzere Erzincan halkını imhaya kararlıydılar. Erzincanlı bir Ermeni komitacısı olan Dikran Papazyan’ın şu itirafı başka bir şahide gerek kalmayacak kadar açıktır. "Üç beş gün kadar daha geçmiş olsa idi komitecilerin almış oldukları tertibat sayesinde Erzincan’ı tamamen ateşler içinde bırakacaktık. Yakıp yıkacak bütün Müslümanları ve askerleri öldürecektik. Fakat buna vakit bulamadık. Demiştir.

Kurtuluş Savaşı Kahramanımız Kâzım Karabekir Paşa ise şehrimizde karşılaştığı manzarayı şöyle anlatır: Yirmi bin Türkü bağrında taşıyan Erzincan kasabasında bir avuç insan kalmıştı. Eğer askerî dairenin içinde ve yanı başındaki müşirlik konağında yakılmak üzere hapsedilen insanları kurtarmak nasip olmasaydı belki de kasabada tek bir kimse göremeyecektik. Bütün kuyular şehit edilmiş insan cesetleriyle doluydu. Bir hayli yerlerde de binalar içinde yakılmışlardı.

Bundan yüz yıl önce ecdadımızın fakr-u zaruret içerisinde verdiği kutlu mücadeleyle düşmanı topraklarımızdan kovmayı başardık. Ancak savaş hala devam ediyor. Düşmanlarımız aynı fakat bu kez karşımıza kendileri değil paralı askerleri ile çıkıyorlar. Bölgemizde, sınırımızın yanı başında oluşturmaya çalıştıkları terör devletiyle oyunlar kurmaya çalışıyorlar. Herkes bilsin ki bu coğrafyada oyun kurabilecek de oyun bozabilecek de tek devlet Türkiye Cumhuriyeti’dir. Entrika ile bin bir hile ile günlük birtakım girişimlerle kimseye boyun eğecek değiliz. Devletimiz her zamankinden daha güçlü ve daha inançlıdır. Sarı Kamışta donarak, Yemen çöllerinde yanarak şehit olan ecdadın torunları bu gün Suriye’de, destan yazmaya devam ediyor. Mazlumlara her daim umut olan milletimiz Kudüs’te, Katar’da, Somali’de ve dünyanın birçok yerinde dünyaya insanlık dersi veriyor. Tarihimizden aldığımız ilhamla yeniden dünya siyasetine yön veriyoruz. Yüz yıl sonra yeni bir Türkiye kuruyoruz. Bu yeni Türkiye’yi hazmedemeyenlere sesleniyorum. Bu kutlu yükseliş, bu yeniden diriliş kaçınılmazdır.

Bu kutlu günde, bu topraklar için hayatını veren, canını feda eden kahraman şehitlerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelesinin tüm komutanlarını ve devlet adamlarını minnetle yâd ediyorum. 1918 yılında şehrimizdeki işgali sona erdiren müdahalenin komutanı Kazım Karabekir Paşa ve şehre giren birliklerin başındaki Mehmet Vehip Paşa ile emirlerindeki her bir nefere şükranlarımızı sunuyor ve Rahmetle anıyoruz.

Bu vesile ile ayrıca 15 Temmuz şehitlerine şükranlarımı arz ediyor, gazilerimize minnet duygularımı ifade etmek istiyorum." dedi.