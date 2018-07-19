Başvurusu reddedilen bekçi adayına KDK'den iyi haber

KEMAL KARADAĞ - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bekçi olmak isteyen bir kişinin, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması kaydı bulunması gerekçesiyle başvurusunun reddedilmesinde hukuka ve hakkaniyete aykırılık tespit etti.

İstanbul'da yaşayan bir kişi, bekçi alımı için başvuruda bulundu. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması kaydı bulunduğu gerekçesiyle başvurusu reddedilen kişi, memur olmaya engel herhangi bir suçtan hüküm giymediğini, hakkında askerlikle ilgili aldığı 5 aylık hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğunu belirterek konuyu KDK'ye taşıdı.

Başvurunun değerlendirildiği sürede İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden gönderilen yazıda, askerde bulunduğu sırada "izin tecavüzü" suçundan yargılandığı ve mahkum olduğu görülen başvuranın Değerlendirme Komisyonu kararı ile bekçi olamayacağına hükmedildiği bildirildi.

Başvuruyu değerlendiren KDK, idarenin eyleminde hukuka ve hakkaniyete aykırılık olduğunu belirleyerek, İçişleri Bakanlığına müracaat edenin atamasının yapılmasına yönelik tavsiye kararı verdi.