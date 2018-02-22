Başkonsolos Ergani de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kutlama ile ilgili organizasyonunu yapmaya başladıklarında Filibe’de en çok 10 kadar etnik ve dini grubun bulunduğunu tahmin ettiklerini, ancak çok daha büyük bir zenginlikle karşılaştıkların anlattı. Ergani, “Böyle bir imkanı sunmaya vesile olduğumuz için biz başkonsolosluk olarak, büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Dimitrov, Filibe’nin 2019 yılında Avrupa’nın Kültür Başkenti ilan edildiğini, şehrin kültürel zenginlik ve renkliliğini temsil eden böyle bir kutlamada yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bulgar-Türk Edebiyat Kulübü inisiyatifinde ve Filibe Konsoloslar Birliği Başkanı ve Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ile şehrin Bölge Valisi Zdravko Dimitrov’un himayesinde bir edebiyat ve müzikal ağırlıklı program sunuldu.

FİLİBE (AA) – Farklı din, kültür ve etnisiteleri barındıran Filibe şehrinde 21 Şubat Uluslararası Anadili Günü dolayısıyla düzenlenen kutlamada Fransız yazar Antoine de Saint Exupery’nin 1943'te New York'ta bir otel odasında kaleme aldığı “Küçük Prens” romanından bir alıntı 21 farklı dilde okundu.

Etkenlikteki sunumda, dünyada 6 bin dilin konuşulduğu, ancak aralarında 33’ü Avrupa olmak üzere, 2 bin 500 dilin 2050 yılına dek yok olmaya mahkum olduğu ifade edildi.

UNESCO’nun kararıyla 1999 yılından bu yana kutlanan Uluslararası Anadili Günü dolayısıyla Filibe Bölge Valiliği tören salonundaki etkinlikte aralarında Türkçenin de diğer aldığı farklı dillerde şiirler ve şarkılar okundu, dans gösterileri sunuldu.

Exupery’nin 75 yıl önce yazdığı ve dünyada 210 dilde çevirisi olan kitabından kısa bir alıntıyı, salonda hazır bulunan farklı milletlerden katılımcılar kendi dillerinde aktardı. Katılımcılar Exupery’nin, bir başyapıt niteliğindeki "Küçük Prens" adlı romanındaki "İnsanlar farklı yıldızlara sahiptir. Yolcu olanlar için yıldızlar yön önderliği yapar. Diğerleri için yıldızlar sadece küçük kıvılcımlar kalır." ifadelerini kendi dillerinde yorumladılar.

Etkinliğin devamında Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali şehrindeki Ömer Lütvi Kültür Evi folklor grubu geleneksel Türk dansları ile sahne aldı. Alev Üseyin adlı bir öğrenici “Türk Dili” adlı bir şiir okudu.