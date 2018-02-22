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Başyapıt "Küçük Prens"ten bir bölümü 21 dilde okudular

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 00:48 | Son Güncelleme

Bulgaristan’da Uluslararası Anadili Günü etkinlikleri kapsamında çok dilli Filibe şehrinde etkinlik düzenlendi - Programda, Fransız yazar Exupery’nin 1943'te bir otel odasında kaleme aldığı “Küçük Prens” romanından bir alıntı 21 farklı dilde okundu - Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Ergani: - "Böyle bir imkanı sunmaya vesile olduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz”

FİLİBE (AA) – Farklı din, kültür ve etnisiteleri barındıran Filibe şehrinde 21 Şubat Uluslararası Anadili Günü dolayısıyla düzenlenen kutlamada Fransız yazar Antoine de Saint Exupery’nin 1943'te New York'ta bir otel odasında kaleme aldığı “Küçük Prens” romanından bir alıntı 21 farklı dilde okundu.

Bulgar-Türk Edebiyat Kulübü inisiyatifinde ve Filibe Konsoloslar Birliği Başkanı ve Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ile şehrin Bölge Valisi Zdravko Dimitrov’un himayesinde bir edebiyat ve müzikal ağırlıklı program sunuldu.

Dimitrov, Filibe’nin 2019 yılında Avrupa’nın Kültür Başkenti ilan edildiğini, şehrin kültürel zenginlik ve renkliliğini temsil eden böyle bir kutlamada yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Başkonsolos Ergani de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kutlama ile ilgili organizasyonunu yapmaya başladıklarında Filibe’de en çok 10 kadar etnik ve dini grubun bulunduğunu tahmin ettiklerini, ancak çok daha büyük bir zenginlikle karşılaştıkların anlattı. Ergani, “Böyle bir imkanı sunmaya vesile olduğumuz için biz başkonsolosluk olarak, büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Etkenlikteki sunumda, dünyada 6 bin dilin konuşulduğu, ancak aralarında 33’ü Avrupa olmak üzere, 2 bin 500 dilin 2050 yılına dek yok olmaya mahkum olduğu ifade edildi.

UNESCO’nun kararıyla 1999 yılından bu yana kutlanan Uluslararası Anadili Günü dolayısıyla Filibe Bölge Valiliği tören salonundaki etkinlikte aralarında Türkçenin de diğer aldığı farklı dillerde şiirler ve şarkılar okundu, dans gösterileri sunuldu.

Exupery’nin 75 yıl önce yazdığı ve dünyada 210 dilde çevirisi olan kitabından kısa bir alıntıyı, salonda hazır bulunan farklı milletlerden katılımcılar kendi dillerinde aktardı. Katılımcılar Exupery’nin, bir başyapıt niteliğindeki "Küçük Prens" adlı romanındaki "İnsanlar farklı yıldızlara sahiptir. Yolcu olanlar için yıldızlar yön önderliği yapar. Diğerleri için yıldızlar sadece küçük kıvılcımlar kalır." ifadelerini kendi dillerinde yorumladılar.

Etkinliğin devamında Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali şehrindeki Ömer Lütvi Kültür Evi folklor grubu geleneksel Türk dansları ile sahne aldı. Alev Üseyin adlı bir öğrenici “Türk Dili” adlı bir şiir okudu.

- Anadil eğitimine siyasi destek

Bulgaristan’da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu siyasi partiler de Anadili Günü dolayısıyla çeşitli girişimlerde bulundu.

Parlamentoda grubu olan muhalefet Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinden Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili İlhan Küçük, Bulgaristan genelindeki ofislerinde, aralarında Türkçenin de bulunduğu ülkede konuşulan anadillerin öğrenimini yaygınlaştırmak üzere bir bilgilendirme kampanyası düzenledi.

Sofya, Burgaz, Lovça, Plevne, Şumnu, Rusçuk, Veliko Tırnova ve Vidin şehirlerindeki kampanya kapsamımda dünya dillerinin çeşitliliği konusunda bilgi verildi.

Dağıtılan broşürlerde Küçük, “Anadilinizi koruyun, onun bir nefret diline dönüşmesine izin vermeyin. Dil bir zenginliktir, onu diğer insanlara köprü olarak kullanın. Dilimiz, ortak tarihimiz, bugünümüz ve geleceğimizdir.” mesajını verdi.

Parlamentoda yer almayan Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) partisinin lideri Lütfi Mestan ise yayınladığı yazılı bildiride okullarda anadil derslerin zorunlu olması talebinde bulundu.

- Bulgaristan’da Türkçeye ilgi azalıyor

Nüfusu yaklaşık 7 milyon olan Bulgaristan’daki bir milyonu aşkın Müslüman'ın 600 binini Türkler oluşturuyor. Ülkede “zorunlu seçmeli ders” olarak yapılan Türkçe öğrenimine ilgi gittikçe azalıyor.

Bulgaristan Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2017-2018 ders yılında “zorunlu-seçmeli ders” olarak Türkçe alan öğrencilerin sayısı 5 bin 385 oldu ve son 5 yılın en düşük seviyesine indi.

Bu ders yılında okullarda Türkçe dersi alan öğrencilerin sayısının geçen yıla oranla bin 701 azaldığı belirtildi.

Bulgaristan'da 2013-2014 öğretim yılında 6 bin 572, 2014-2015 öğretim yılında 6 bin 328, 2015-2016 öğretim yılında 7 bin 484 ve 2016-2017 öğretim yılında da 7 bin 86 öğrenci Türkçe dersi almıştı.

Bakanlığın uygulamasına göre haftada 3-4 saat Türkçe dersi verilen sınıf için en az 10 öğrencinin başvurması gerekiyor. Başvuru sayısı eksikliği nedeniyle birçok okulda sınıf oluşturulamıyor. Öğrenciler, haftalık programını doldurmak üzere Türkçenin yanı sıra “zorunlu seçmeli” ders olarak resim, sanat veya başka bir dil dersi seçebiliyor.

Devlet eğitim sisteminde anadil eğitimi kapsamında Türkçe öğretiminin başlatıldığı 1990’lı yıllarda ise bu derse katılan öğrencilerin sayısı 72 bine ulaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
21 Şubat Anadili Günü Bulgaristan Türkçe

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