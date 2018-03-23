Bat Pazarı’na kentsel estetik dokunuş

Erzurum Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi dokusunu koruyan yeni bir projeye daha start verdi.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama Denetim Birimi (KUDEB) tarafından hazırlanan projeyle Erzurum Kalesi’nin çevresindeki mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 35 işyeri kentin tarihi dokusu ve yöresel mimarisi baz alınarak yeniden inşa edilecek.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kültür Yolu Projemizin önemli adımlarından biri olan yeni bir projeye daha start verdik. Kalenin etrafında bulunan ve tarihi bir öneme sahip olan Bat Pazarı’ndaki mülkiyeti kurumumuza ait olan iş yerlerini sökerek şehrimizin tarihi mimarisini yansıtan yeni işyerleri inşa edeceğiz. Erzurum Kalesi etrafında yapılan bu çalışmada şehrimizin tarihi dokusunu koruyarak kent mimarisini söz konusu projeye yansıtacağız. Söküm işlemleri yapılan dükkânların yerine inşa edeceğimiz yeni işyerleriyle birlikte söz konusu proje tamamlandığında tarihi Bat Pazarı Çarşısı adı ile bütünleşerek eski ihtişamına yeniden kavuşmuş olacak” dedi.