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- BATAN TEKNEDE KAYBOLAN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 11:47 | Son Güncelleme

  Haber -Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN / İSTANBUL DHA Beylidüzü Kavaklı sahilinde dün akşam saatlerinde batan teknede kaybolan Cemal Keskin(65)'in cansız bedenine ulaşıldı.  Dün meydana gelen olayda 6 kişinin içinde bulunduğu tekne 150 metre açıkta batmıştı.

Haber -Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN / İSTANBUL DHA
Beylidüzü Kavaklı sahilinde dün akşam saatlerinde batan teknede kaybolan Cemal Keskin(65)'in cansız bedenine ulaşıldı.
Dün meydana gelen olayda 6 kişinin içinde bulunduğu tekne 150 metre açıkta batmıştı. 5 kişi kurtarılırken Cemal Keskin denizde kaybolmuştu. Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarına Sahil Güvenlik ve Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama, Kurtarma(DEGAK) timleri katıldı. Ekipler Keskin'in cesedini, teknenin battığı yerin yaklaşık 100 metre uzağında denizin dibinde buldu.
Kıyıya çıkarılan Keskin'in cenazesi, ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Cemal Keskin'in oğlu ise babasının cesedinin bulunduğu haberiyle büyük bir acı yaşadı.

MEMLEKETİ SAMSUN'UN TERME İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Cenaze, daha sonra Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından Samsun'a gönderilecek. Cemal Keskin'in cenazesinin memleketi Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan batan tekne, olayın yaşandığı yerde yarı batık bir şekilde bir dubaya bağlı olarak duruyor.

Görüntü Dökümü:
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Cenazenin bulunduğu ambulans
-Ambulansın önünde bekleyen acılı oğlu
-Ambulansın hareket etmesi
-DEGAK timleri
-Polis
-Batık tekneden görüntüler
-Sahilden görüntüler
-Genel ve detaylar

11.08.2018 - 11.23 Haber Kodu : 180811044

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