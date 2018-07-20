HABER

Batan tekneden kurtulan 90 göçmen, Göç İdare Merkezi'ne sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 15:29 | Son Güncelleme

KKTC açıklarında batan göçmen teknesinden kurtarılıp, Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesindeki bir öğrenci yurduna yerleştirilen 90 göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından kent merkezindeki Mersin Göç İdare Merkezi'ne sevk edildi.

KKTC açıklarında batan göçmen teknesinden kurtarılıp, Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesindeki bir öğrenci yurduna yerleştirilen 90 göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından kent merkezindeki Mersin Göç İdare Merkezi'ne sevk edildi. 12 göçmenin ise Silifke Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

18 Temmuz'da KKTC açıklarında batan bir tekneden alınan yardım çağrısıyla bölgeye giden kurtarma ekipleri, 103 göçmeni sağ olarak kurtardı, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Batan tekneden kurtarılan göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan 1'i helikopterle Girne'ye götürüldü, diğer 102 göçmen ile 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirildi. Yaralılar Silifke Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cenazeler ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ciddi bir sağlık problemi yaşamadığı belirlenen 90 göçmen, 2 gün boyunca Taşucu Mahallesi'ndeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci yurdunda misafir edildi. Dün ve bugün adli mercilerce ifadeleri alınan göçmenler, işlemlerinin ardından 3 otobüsle kent merkezindeki Mersin Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Bu arada batan teknede bulunduğu belirtilen ancak hala ulaşılamayan 25 göçmenle ilgili arama kurtarma çalışmaları Kıbrıs açıklarında devam ediyor.

Görüntü Dökümü
---------------------------
- Pansiyonun genel görüntüsü
- Otobüslerin içeriye girişi
- Göçmenlerin binadan çıkarılması
- Göçmenlerin otobüse bindirilmesi

SÜRE: 01.36 BOYUT: 168 MB
Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/SİLİFKE(Mersin), (DHA)

PARTNERAdnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...Adnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...
Belek'te 2 bin caretta yuvasıBelek'te 2 bin caretta yuvası
Şehit aileleri, Barış Harekâtı'nın yıl dönümünde bir araya geldiŞehit aileleri, Barış Harekâtı'nın yıl dönümünde bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de depremden sonra ortaya çıktı! Savrun Çayı'nda çamur kaynamaya başladı!

Osmaniye'de depremden sonra ortaya çıktı! Savrun Çayı'nda çamur kaynamaya başladı!

Son dakika! Eski Milletvekili Akın Özdemir hayatını kaybetti

Son dakika! Eski Milletvekili Akın Özdemir hayatını kaybetti

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası

AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası

Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var

Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.