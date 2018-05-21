Batı Afrika ülkelerinden teröre karşı ortak operasyon

VAGADUGU (AA) - Burkina Faso, Benin, Gana ve Togo'nun teröre karşı ortak yürüttüğü operasyonlarda 202 kişi tutuklandı.
Burkina Faso ordu sözcüsü Albay Blaise Ouedraogo, cuma günü başlayan operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Operasyonlar kapsamında Burkina Faso'da 52, Benin'de 42, Togo’da 95, Gana'da da 13 şüpheli yakalandı." dedi.
Yakalanan şüphelilerin terörle bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklandığını ifade eden Ouedraogo, operasyonlarda patlayıcı madde de ele geçirildiğini söyledi.
Batı Afrika ülkelerinin özellikle sınır bölgelerinde artan terör olayları ülkeleri harekete geçirirken, son olarak Burkina Faso'nun kuzey bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerce Oursi valisinin evi ve valilik binası ateşe verilmiş, vali de öldürülmüştü.
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