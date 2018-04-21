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Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 09:58 | Son Güncelleme

Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren ise az bulutlu, açık geçecek.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 4 ile 6 derece azalacak. Rüzgar, kuzey yönlerden kuvvetli, akşam saatlerine kadar yer yer fırtına şeklinde esecek.

Gece saatlerinde iç kesimlerde hafif, yer yer orta kuvvette buzlanma ve don olayı görülecek.

Denizlerde rüzgar; kuzey yönlerden 4 ile 6, Antalya Körfezi akşam saatlerine kadar 6 ile 8 kuvvetinde esecek.
Dalga yüksekliği; 1,5 ile 2,5 metre, Antalya Körfezi 2,5 ile 3,5 metre civarında olacak.

Olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

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