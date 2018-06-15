Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, akşam ve yarın öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
geçecek.
Yağışların Antalya, Burdur ve Isparta il merkezleri ve ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olması
bekleniyor.
Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalması tahmin ediliyor. Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetlice esecek.
Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!
İYİ Partili Çıray'dan flaş Suruç çıkışı! Valinin verdiği bilgiyi paylaştı
KKTC'de öğrencilerin uyuşturucu alemi şoke eden sonla bitti
Genç komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü' iddiası öfke yarattı
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Bahçeli'den HDP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum