Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, akşam ve yarın öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

geçecek.

Yağışların Antalya, Burdur ve Isparta il merkezleri ve ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olması

bekleniyor.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalması tahmin ediliyor. Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetlice esecek.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

