Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Antalya, Burdur ve Isparta için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışlar, akşam ilk saatlerde

Antalya, Burdur ve Isparta'da zaman zaman kuvvetli olacak.

Rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

