Batı Akdeniz için sağanak uyarısı

Batı Akdeniz'de akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazı açıklamaya göre, akşamın ilk saatlerde Antalya merkez ve çevrelerinde sağanak etkili olacak.
Yarın öğlenden itibaren Muğla merkez, kuzey kesimleri, Antalya'nın Elmalı ilçesi, Isparta'nın batı kesimleri, Burdur'un merkez ve Bucak ilçesi
hariç bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Rüzgar ise yarın öğlenden itibaren güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
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