Batı Akdeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji, Antalya, Isparta ve Burdur için sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede hava bulutlu, Isparta ve Burdur geneli ile Antalya'nın Elmalı ve Korkuteli ilçeleri sağanak yağışlı olacak.
İç kesimlerde sıcaklık 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar, kuzey ve batı, zaman zaman güney yönlerden orta kuvvette esecek.
Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması da istendi.
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