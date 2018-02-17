Batı Akdeniz Surf Casting yarışması

Kemer Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen Batı Akdeniz Surf Casting balık tutma yarışması başladı.

Kemer Belediyesinin desteğiyle Akdeniz Balıkçılar ve Spor Kulübü Derneği (AKBADER) tarafından Ulupınar Mahallesi'ne bağlı Çıralı köyü sahilinde düzenlenen yarışmaya 150 balıkçı katıldı.

Yarışmada, balıkçılar gün boyunca mırmır, levrek, sargoz, minekop ve balon balığı tutup puan almaya çalıştı. İki kişilik takımlar halinde yarışan balıkçıların tuttuğu 25 santimetreden kısa balıklar ise denize geri bırakıldı.

AKBADER Başkanı Gökhan Kuzuoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmada bu yıl tropikal bir tür olan zehirli balon balığını da tutacaklarını söyledi.

Balon balığının diğer türlerin neslini de tehlikeye attığını dile getiren Kuzuoğlu, "Bu nedenle tuttuğumuz balon balıklarını denize bırakmayacağız. Bu balığın ticaretini yapmak da yasak. Bu yarışma ile amacımız bölgeye ticari anlamda katkı sunmak ve insanları bilinçli avcılığa yönlendirmek. Balık tutmak bizim bir spor dalımız. Projelerimiz arasında okullarda balıkçılık üzerine bilgilendirme seminerleri de düzenlemek var." dedi.

Amatör balıkçılar olarak federasyon da kurmak istediklerine dikkati çeken Kuzuoğlu, federasyon yapısı altında lig müsabakaları yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin lira, en büyük balığı tutana ise 2 bin 500 lira değerinde olta setinin hediye edileceği yarışma yarın sona erecek.