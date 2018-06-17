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Batı Balkanlar'da sandıklar kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 23:47 | Son Güncelleme

Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Sırbistan'daki Türk diplomatik misyonlarında oy kullanma işlemi sona erdi

SARAYBOSNA (AA) - Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Arnavutluk'ta yaşayan Türk seçmenlerin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi sona erdi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 8 bin 500 civarında seçmen, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği (Bosna Hersek), Üsküp Büyükelçiliği (Makedonya), Priştine Büyükelçiliği ve Prizren Başkonsolosluğu (Kosova), Belgrad Büyükelçiliği (Sırbistan) ve Tiran Büyükelçiliğinde (Arnavutluk) açılan sandıklarda oy kullandı.

Bosna Hersek ve Makedonya'da dün, Kosova, Sırbistan ve Arnavutluk'ta bu sabah başlayan oy kullanma işlemi, yerel saat ile 21.00'de sona erdi.

Önceki yıllarda yeterli seçmen bulunmadığı için sandık açılamayan Sırbistan'da yaşayan Türk vatandaşları bu yıl ilk kez oy kullandı. Sandık açılmayan Karadağ ve Hırvatistan'da yaşayan bazı Türk vatandaşları da oylarını Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde kullandı.

Bosna Hersek'te 2 bin 500, Makedonya'da 2 bin 518, Arnavutluk'ta bin 350, Kosova'da (başkent Priştine'de bin 328, Prizren'de 338) bin 666 ve Sırbistan'da 537 kayıtlı seçmen bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran Batı Balkan Oy seçim

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