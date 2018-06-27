İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk bölgesel fuar olma özelliğini taşıyan "Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı 2018" (BAKAF), İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı.
Fuarın açılışına Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAKAF'ın Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bölgesel olma özelliği taşıyan bir fuar olduğunu söyledi.
Fuarda, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Kastamonu, Karabük, Sinop ve Zonguldak illerinin tanıtacaklarını aktaran Karadeniz, "Batı Karadeniz bölgesinin Türkiye nezdinde ve uluslararası arenada tanıtılması için bir başlangıç yaptık. Turizm ve eğitim endeksli bir fuar olacak. Birbirini kültürel ve sosyal açıdan tamamlayıcı ögeler hem eğitim hem kültür ve turizm. Bu anlamda da fuar içerisinde Uluslararası Üniversiteler Birliği nezdinde yapılan 14. Uluslararası Dijital ve Modern Teknoloji Yayıncılık Konferansı olacak. Konferansa 7 ülkeden 50'ye yakın üniversite katılıyor." diye konuştu.
Fuarda Çekmen bezinin tanıtılması amacıyla stant açan Alaplı Hasan Köyü Merkez Mahallesi Kalkındırma Derneği Başkanı Recep Tufan da Çekmen bezinin Zonguldak Alaplı'nın yöresel bezi olduğunu belirterek, bezin son 70 yıldır dokunmadığını söyledi.
Çekmen bezinin üretiminde ketenden elde edilen ipin kullanıldığına dikkati çeken Tufan, "Biz bu unutulmaya yüz tutmuş bezimizi geleneksel sanatlara girdiği için "Çekmene can veren has eller" sloganıyla bir proje yaptık. Alaplı Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kursta 25 hanıma bu kursu verdik. İŞKUR da bu projeye destek oldu. Kursiyerlerimiz günlük 35 lira alıyorlar hepsi de muhtaç insanlar, bu bakımdan da kursumuzun bölgemize desteği oldu. Şu anda çok güzel bir çalışma ortamımız oldu." ifadelerini kullandı.
Bu projeyle Çekmen bezini giyimde sektöründe de kullanmak istediklerini aktaran Tufan, bu geleneği sürdürebilmek ve ürettiklerini satabilmek için fuara katıldıklarını belirtti.
2 senedir Çekmen bezi dokuyan Halime Uyar ise keten ve pamuk karışımından oluşan bezin eskiden daha çok giysi olarak kullanıldığını, şimdi ise masa örtüsü gibi ürünler yapıldığını anlattı.
- Fuarda 7 il tanıtılıyor
İstamonu Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından düzenlenen BAKAF'ta, Bartın, Bolu, Düzce, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin yer aldığı Batı Karadeniz bölgesinin tarihi, kültürel, coğrafi ve doğal yapısının tanıtılması hedefleniyor.
7 bin metrekareye kurulu fuar alanında, illerin valilik, belediye, sanayi ve ticaret odaları ile üniversitelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşları, hizmet sektörü, yüklenici firmalar, yerel markalar, yöresel ürünler, yöreye özgü el sanatları ve coğrafi işaretli ürünlerin stantları yer alıyor.
Fuar, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
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