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Batı Karadeniz'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 12:31 | Son Güncelleme

Merkez ve Kozlu ilçelerinde şiddetli yağış ulaşımda aksamaya neden oldu

ZONGULDAK/SAKARYA (AA) - Zonguldak'ın Merkez ve Kozlu ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Şehir merkezinde etkili olan yağış sonucu bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

Belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlenerek, suyun tahliye edilmesinin ardından yollar ulaşıma açıldı.

Bu arada Gazipaşa, Acılık ile Milli Egemenlik caddelerinde oluşan su birikintileri de sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kozlu ilçesi sahil yolunun Sevgi Evleri mevkisi bir süre ulaşıma kapandı. Ulaşımı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle yolda kalan araçlar, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Ekiplere yardımcı olmak isteyen bazı vatandaşların ise rögar kapaklarını elleriyle temizledikleri görüldü.

Belediye ekiplerince tıkanan mazgalların temizlenmesi ve suyun tahliye edilmesinin ardından karayolu ulaşıma açıldı.

- Sakarya için sağanak uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince, Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmeler sonucu bugün Sakarya çevrelerinde gök gürültülü yağış olacağı tahmin ediliyor.

Buna göre, Sakarya'da 17.00'e kadar görülecek gök gürültülü sağanak yağışın yerel ve kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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sağanak yağış Zonguldak

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