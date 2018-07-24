Batı Karadeniz'de sağanak

Ekiplere yardımcı olmak isteyen bazı vatandaşların ise rögar kapaklarını elleriyle temizledikleri görüldü.

Bu arada Gazipaşa, Acılık ile Milli Egemenlik caddelerinde oluşan su birikintileri de sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Şehir merkezinde etkili olan yağış sonucu bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

ZONGULDAK/SAKARYA (AA) - Zonguldak'ın Merkez ve Kozlu ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmeler sonucu bugün Sakarya çevrelerinde gök gürültülü yağış olacağı tahmin ediliyor.

Buna göre, Sakarya'da 17.00'e kadar görülecek gök gürültülü sağanak yağışın yerel ve kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

