Batı Karadeniz'de yoğun sis

Zonguldak'ta yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Zonguldak-İstanbul karayolunda görüş mesafesini kısalttı. Bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Karayolunda seyreden sürücüler, sis yüzünden ilerlemekte güçlük çekiyor. Trafik ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.
Hava sıcaklığının 21 derece olduğu kentte, sisli havanın gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.
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