HABER

"Batı Karadeniz'in Efes'i"nde kazı çalışmalarına katıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 18:44 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında 30 lise öğrencisi Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmasına katıldı - Proje Yürütücüsü Sedat Karaçam: - "Bizim ecdadımız bilim ile uğraştıysa torunları da bunu yapabilir, bunu çocuklarımıza kazandırmak istedik. Ecdadımız buraları fethetti, torunları buraları keşfediyor"

Düzce Üniversitesi (DÜ) ve TÜBİTAK ortaklığında gerçekleştirilen "Konuralp Beyin Torunları Bilim Yolunda" projesi kapsamında, "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Düzce'nin Konuralp bölgesindeki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde, kazı çalışması yapıldı.

DÜ ve TÜBİTAK Bilim Toplum Müdürlüğü akademisyenleri tarafından hazırlanan proje kapsamında 30 lise öğrencisi, aslan pençesi figürleriyle süslenmiş basamakları ve kemerli geçitleriyle varlığını koruyan antik tiyatro, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapıların da yer aldığı Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde inceleme yaparak akademisyenlerden bilgi aldı.

Sahada eğitim alan öğrenciler daha sonra kazı alanından çıkartılan toprakları eleyerek çıkarılan parçaları inceledi.

Proje Yürütücüsü Sedat Karaçam, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların bilim ile iç içe olmalarını istediklerini söyledi.

Öğrencilerin gelecek hayatlarında bilim ile uğraşması için çalıştıklarını aktaran Karaçam, "Toplumun bilim ile uğraşmasını sağlıyoruz. Çocuklarımıza Türk-İslam bilim insanlarını tanıtıyoruz. Bizim ecdadımız bilim ile uğraştıysa torunları da bunu yapabilir, bunu çocuklarımıza kazandırmak istedik. Ecdadımız buraları fethetti, torunları buraları keşfediyor. Çocuklarımız burada tarihin nasıl incelendiğini görüyor." dedi.

Öğrencilerin, arkeolojik kazının nasıl yapıldığını yerinde gördüklerini ifade eden Karaçam, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz burada kazı yapan akademisyenlerimizden arkeolojik kazının nasıl yapıldığını öğrendiler. Kazı sırasında ve sonrasındaki ince ayrıntıları gördüler, kazıda kullanılan malzemeleri tanıdılar. Tarihi bir bilginin nasıl elde edildiğini dokunarak öğrendiler. Bu sayede gelecekte yapacakları meslekleri burada görmüş oldular."

Öğrencilerden İlyas Ercan, sınıf ortamının dışında eğitim aldıklarını belirterek, "Sınıf dışında, doğa ile iç içe bilgi öğrenmek çok güzel bir duygu. Kazı alanına gelip kendi ellerimizle kazıyarak bilgileri daha güzel öğreniyoruz." diye konuştu.

Elif Özcan ise tarih ile iç içe olmanın verdiği mutluluğu yaşadığını vurgulayarak, "Kazı alanında olmak bambaşka bir duygu. Hele ki bizim oturduğumuz alanda daha önceleri o insanların oturduğunu düşünmek çok ayrı bir duygu. Tüm arkadaşlarıma kazı gezisine katılmalarını tavsiye edeceğim." ifadelerini kullandı.

PARTNERBir zamanlar Türkiye'nin en görkemli oteliydi!Bir zamanlar Türkiye'nin en görkemli oteliydi!
Bayrampaşa'da otobüs yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiBayrampaşa'da otobüs yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Mağazada boşluğa düşen yavru kediler, duvar kırılarak kurtarıldıMağazada boşluğa düşen yavru kediler, duvar kırılarak kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antik kent Düzce kazı ç alışması

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

İlginizi Çekebilir

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Adnan Oktar'ın fuhuş turnikesi skandalı!

Adnan Oktar'ın fuhuş turnikesi skandalı!

Adnan Oktar'a operasyonda yeni gelişme

Adnan Oktar'a operasyonda yeni gelişme

Ünlü ekonomist Ash’ten Bakan Berat Albayrak’a ilginç çağrı: Kayınpederinin yaptığının…

Ünlü ekonomist Ash’ten Bakan Berat Albayrak’a ilginç çağrı: Kayınpederinin yaptığının…

Adnan Oktar'ın MOSSAD bağlantısı böyle kanıtlandı!

Adnan Oktar'ın MOSSAD bağlantısı böyle kanıtlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayrampaşa'da otobüs yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Bayrampaşa'da otobüs yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Dijital trafiğin PC şampiyonu Mynet

Dijital trafiğin PC şampiyonu Mynet

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İstanbul metrosunda feci olay!

İstanbul metrosunda feci olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.