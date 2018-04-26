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"Batı Karadeniz'in İncisi"nde gün batımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 20:37 | Son Güncelleme

"Batı Karadeniz'in İncisi"nde gün batımı

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının 25 derecenin üzerinde seyretmesinin ardından vatandaşlar sahile akın ederek gün batımının eşsiz güzelliğini seyretti.

Liman çevresinde yürüyüş yapan yerli ve yabancı turistlerin gün batımının eşsiz güzelliğin keyfini yaşayarak bu anı cep telefonları ile ölümsüzleştirdikleri gözlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Düzce günbatımı

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