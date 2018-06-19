"Batı Karadeniz'in İncisi"nde günbatımı

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı güzel görüntüler oluşturdu.
Bölgenin önemli turistik alanlarının başında gelen ve "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da gün batımındaki kıyı balıkçılarının telaşları renkli görüntülere sahne oldu.
Objektiflere yansıyan görüntülerde eşsiz manzaralar yer alırken, bir balıkçının güneş ile bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.
Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği ilçede, sıcaklıkların yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar, liman içerisinde yürüyüş yapıp, cep telefonları ile çektikleri resimlerle gün batımını ölümsüzleştiriyor.
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