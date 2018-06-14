"Batı Karadeniz'in İncisi"nde tatilci bereketi

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki otel ve pansiyonlarda, bayram tatili öncesinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı, 38 kilometrelik plajı ile yerli ve yabancı turistlerin göz bebeği olan ilçede, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yoğunluk yaşandı.

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yaklaşık bir ay öncesinden yoğunluk için hazırlık yaptıklarını anlatan Yemenici, "Akçakoca'da bayram tatilinin daha ilk gününde, sahillerde ve otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. İnşallah bayram boyunca bu yoğunluk sürecek, bayram sonrasında da bir yoğunluk bekliyoruz. Bayrama hazırız, bayram ile birlikte sezona da tüm hazırlıklarımızı yaptık."

Bayram öncesinde ilçeye yerli ve yabancı turistlerin geldiğini aktaran Yemenici, ilçe nüfusunun şu an itibarıyla 5 kat arttığını vurguladı.

Yemenici, bayram boyunca yoğunluğun artarak devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama seçimde bir azalma olacağını düşünüyoruz. Seçimden sonra aynı hızla sezonun devam edeceğini düşünüyoruz. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz sahillerde güvenliği sağlamak için hazırlıklarını tamamladı. Sahillerimizde herhangi bir sıkıntı olmayacak. Belediye ölçeğinde de boğulma vakalarına karşı cankurtaran ekipleri hazır bulunuyor, işletmelerimizin de kendi güvenlik tedbirleri de mevcut."

