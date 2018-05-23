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"Batı Sahra meselesi Fas egemenliğinde çözülebilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 07:19 | Son Güncelleme

BAE, Batı Sahra sorunu için herhangi bir çözümün Fas egemenliği çerçevesinde olabileceğini belirtti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Batı Sahra sorununu için herhangi bir çözümün Fas egemenliği çerçevesinde olabileceğini ifade etti.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, BAE-Fas ortak komitesi, Abu Dabi'de düzenlenen ve bir gün süren çalıştayın ardından ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Batı Sahra meselesine işaret edilerek, "Bölgesel yapay çatışmalar için herhangi bir çözüm, ancak Fas egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde olabilir." ifadesine yer verildi.

BAE ayrıca Hizbullah ve Polisario Cephesi'nin terör faaliyetleri ile Fas'ın güvenlik, istikrar ve toprak bütünlüğüne zarar veren faaliyetlerini kınadı.

Fas, mayıs ayı başında, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'la diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı. Hizbullah ise bu suçlamaları reddederek, İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararının "ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın baskısıyla" alındığını iddia etmişti.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik hala devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991 yılında Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Fas Polisario Cephesi

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