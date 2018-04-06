Batı Sahra müzakerelerine yeniden başlanması teklifi

CEZAYİR (AA) - Cezayir yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Fas ile Polisario Cephesi arasında müzakerelerin yeniden başlatılması teklifini memnuniyetle karşıladı.

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Binali eş-Şerif, Guterres'in geçen çarşamba günü Batı Sahra konusunda sunduğu teklifle ilgili açıklamalarda bulundu.

Şerif, "Cezayir, doğrudan ve ön koşulsuz müzakerelerin yeniden başlatılması teklifini, Batı Sahra halkının kendi kaderini tayin etme hakkı çerçevesinde her iki taraf için de kabul edilebilir, adil ve daimi bir çözüme varılmasının ön hazırlığı olarak görmektedir." ifadesini kullandı.

Sözcü, Cezayir'in, Guterres'in "insan haklarının bağımsız, tarafsız ve sürekli olarak denetlenmesinin, Batı Sahralıların korunması için gerekli olduğu" yönündeki görüşüne katıldığını aktardı.

Fas haber ajansı MAP'a göre, Fas Kralı 6. Muhammed dün Guterres'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Batı Sahra sorununda Cezayir'i suçlamış ve "40 yılı aşkın bir süredir devam eden bu sorunda Polisario Cephesi'ni destekleyen Cezayir'in büyük payı var." demişti.