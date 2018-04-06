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Batı Sahra müzakerelerine yeniden başlanması teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 01:45 | Son Güncelleme

Cezayir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Şerif: - "Cezayir, doğrudan ve ön koşulsuz müzakerelerin yeniden başlatılması teklifini, Batı Sahra halkının kendi kaderini tayin etme hakkı çerçevesinde her iki taraf için de kabul edilebilir, adil ve daimi bir çözüme varılmasının ön hazırlığı olarak görmektedir"

CEZAYİR (AA) - Cezayir yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Fas ile Polisario Cephesi arasında müzakerelerin yeniden başlatılması teklifini memnuniyetle karşıladı.

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Binali eş-Şerif, Guterres'in geçen çarşamba günü Batı Sahra konusunda sunduğu teklifle ilgili açıklamalarda bulundu.

Şerif, "Cezayir, doğrudan ve ön koşulsuz müzakerelerin yeniden başlatılması teklifini, Batı Sahra halkının kendi kaderini tayin etme hakkı çerçevesinde her iki taraf için de kabul edilebilir, adil ve daimi bir çözüme varılmasının ön hazırlığı olarak görmektedir." ifadesini kullandı.

Sözcü, Cezayir'in, Guterres'in "insan haklarının bağımsız, tarafsız ve sürekli olarak denetlenmesinin, Batı Sahralıların korunması için gerekli olduğu" yönündeki görüşüne katıldığını aktardı.

Fas haber ajansı MAP'a göre, Fas Kralı 6. Muhammed dün Guterres'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Batı Sahra sorununda Cezayir'i suçlamış ve "40 yılı aşkın bir süredir devam eden bu sorunda Polisario Cephesi'ni destekleyen Cezayir'in büyük payı var." demişti.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Sahra Cezayir Fas Polisario Cephesi

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