"Batı Sahra sorununa Cezayir'siz çözüm mümkün değil"

KHALİD MEJDOUB - Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, Batı Sahra'daki kalkınma çabalarını sürdüreceklerini ve bu soruna Cezayir'siz bir çözümü tasavvur etmenin mümkün olmayacağını belirtti.
Batı Sahra sorununa ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Halfi, Batı Sahra başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ulusal kalkınma çabalarını sürdüreceklerini söyleyerek, söz konusu "yapay" problemin çözüme kavuşturulmamış olmasının kendilerini bu yoldan vazgeçirmeyeceğini vurguladı.
Fas'ın 40 yıl boyunca Batı Sahra'nın kalkınması sorumluluğunu üstlendiğini hatırlatan Halfi, ülkenin tüm bölgelerini kapsayan gelecek 10 yıllık kalkınma planını hazırladıklarını kaydetti.
Bölgelere yetki verilmesini öngören bir projeleri olduğunu aktaran Halfi, sivil toplum örgütlerini kalkınma ve doğal kaynakların yönetimine ilişkin program hazırlamaya teşvik ettiklerini anlattı.
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- Doğal kaynaklar
Halfi, Polisario Cephesi'nin doğal kaynaklar konusunu Avrupa Adalet Mahkemesi kararlarına istinaden sürekli gündeme getirdiğini ifade etti.
Fas'ın bu konuyu Birleşmiş Milletler'in bilgisi dahilinde kesin olarak çözdüğünü, halkın doğal kaynakların çıkarılmasına iştirak ettiğini ve bu kaynaklardan yöre halkının gelir elde etmesi konularında anlaştığını kaydeden Hükümet Sözcüsü, ülkesinin bugün kararlı, sonuç odaklı, açık ve net yeni bir söyleminin olduğunu belirtti.
Devletteki değişimle birlikte ülkenin Afrika Birliğine geri dönmesini önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Halfi, teknoloji alanında ilerleme ve etkileşimi güçlendirme yönünde Fas'ı yeni iletişim platformlarını kullanmaya ittiğini aktardı.
Fas hükümeti, Batı Sahra konusunda ülkelerinin duruşunu savunmaları için teknoloji konusunda eğitim verilmesinin planlandığını duyurmuştu.
- Cezayir'siz bir çözüm mümkün değil
Cezayir'in 2026 Dünya Kupası seçmelerinde Fas lehine oy kullanmasının ardından 2 ülke arasında bir yakınlaşma olduğu yönündeki değerlendirmeye ilişkin konuşan Halfi, Fas Kralı 6. Muhammed'in Cezayir liderine bu konuya ilişkin teşekkürlerini sunduğunu söyledi.
Halfi, Cezayir'in Fas lehine oy kullanmasının olumlu olduğunu kaydederek, Batı Sahra sorununun çözümü konusundaki tutumlarının sarsılmaz ve net olduğunu, çözümün ancak Fas egemenliğinde olabileceğini vurguladı.
Fas'ın Cezayir'i Batı Sahra sorununun çözümü için sorumluluğunu yerine getirmeye çağırdığını ve Cezayir'in buna 2 ülkenin yakınlaşmasına katkı saylayacak eylemlerle karşılık verdiğine dikkati çeken Halfi, "Batı Sahra sorununa Cezayir'siz bir çözüm tasavvur etmenin mümkün olmadığı gibi BM çerçevesi ve özerk yönetim önerisi dışında bir çözüm mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.
- Batı Sahra sorunu ve bölge ülkelerinin tutumu
Fas'ın, 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik hala devam ediyor.
Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.
Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.
Fas Kralı 6. Muhammed 5 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "40 yıldan fazla devam eden bu sorunda Polisario Cephesi'ni destekleyen Cezayir'in büyük payı var." ifadesini kullanmıştı.
Fas Dışişleri Bakanlığından 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada da "Lübnan Hizbullahı'nın Polisario Cephesi'ne destek verdiği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliğinin Polisario'ya askeri eğitim ve silah yardımı sunduğu" öne sürülmüştü.
Moritanya'nın ise Batı Sahra sorununda tarafsız olduğunu söylemesine rağmen zaman zaman Polisario Cephesi'nden yetkilileri ülkede kabul etmesi Rabat yönetimini rahatsız ediyor.
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