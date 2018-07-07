"Batı Sahra sorununa Cezayir'siz çözüm mümkün değil"

Bölgelere yetki verilmesini öngören bir projeleri olduğunu aktaran Halfi, sivil toplum örgütlerini kalkınma ve doğal kaynakların yönetimine ilişkin program hazırlamaya teşvik ettiklerini anlattı.

Batı Sahra sorununa ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Halfi, Batı Sahra başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ulusal kalkınma çabalarını sürdüreceklerini söyleyerek, söz konusu "yapay" problemin çözüme kavuşturulmamış olmasının kendilerini bu yoldan vazgeçirmeyeceğini vurguladı.

KHALİD MEJDOUB - Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, Batı Sahra'daki kalkınma çabalarını sürdüreceklerini ve bu soruna Cezayir'siz bir çözümü tasavvur etmenin mümkün olmayacağını belirtti.

Fas'ın bu konuyu Birleşmiş Milletler'in bilgisi dahilinde kesin olarak çözdüğünü, halkın doğal kaynakların çıkarılmasına iştirak ettiğini ve bu kaynaklardan yöre halkının gelir elde etmesi konularında anlaştığını kaydeden Hükümet Sözcüsü, ülkesinin bugün kararlı, sonuç odaklı, açık ve net yeni bir söyleminin olduğunu belirtti.

Devletteki değişimle birlikte ülkenin Afrika Birliğine geri dönmesini önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Halfi, teknoloji alanında ilerleme ve etkileşimi güçlendirme yönünde Fas'ı yeni iletişim platformlarını kullanmaya ittiğini aktardı.

Fas hükümeti, Batı Sahra konusunda ülkelerinin duruşunu savunmaları için teknoloji konusunda eğitim verilmesinin planlandığını duyurmuştu.

- Cezayir'siz bir çözüm mümkün değil

Cezayir'in 2026 Dünya Kupası seçmelerinde Fas lehine oy kullanmasının ardından 2 ülke arasında bir yakınlaşma olduğu yönündeki değerlendirmeye ilişkin konuşan Halfi, Fas Kralı 6. Muhammed'in Cezayir liderine bu konuya ilişkin teşekkürlerini sunduğunu söyledi.