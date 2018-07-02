"Batı Sahra sorununun çözümü Addis Ababa'da değil, New York'ta"

NOVAKŞOT (AA) - Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Batı Sahra sorununun çözümünün, Afrika Birliği'nin değil, Birleşmiş Milletler'in (BM) sorumluluğunda olduğunu belirtti.
Moritanya'nın başkenti Novakşot'taki 31. Afrika Birliği Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenleyen Burita, "Zirveye katılanlar tarafından dün oluşturulan komitenin esas görevi, bu dosyayla ilgili New York'ta (BM) olanları takip etmek ve Afrikalı liderlere iletmek." dedi.
Söz konusu komitenin, BM Genel Sekreteri ile Afrikalı liderler arasında bir kanal olacağını kaydeden Burita, komitenin, sadece yardım ve iletişim rolü üstleneceğini söyledi.
Burita sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çözüm Addis Ababa'da (Afrika Birliği merkezi) değil, New York'ta. Batı Sahra konusuyla BM ilgileniyor. Afrika Birliği'nin oluşturduğu komitenin görevi, New York'ta olanları takip etmek ve Afrikalı liderlere iletmek. Komitenin konuyla ilgili Afrikalı liderler adına konuşma görevi bulunmuyor."
Afrika Birliği zirvesine katılan heyetler dün, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'in Batı Sahra sorununun çözümü için Afrika Başkanlık Komitesi oluşturulması yönündeki önerisini kabul etmişti.
- Batı Sahra sorunu
Fas'ın, 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik hala devam ediyor.
Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.
Polisario Cephesi, 1991 yılında Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.
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