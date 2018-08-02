HABER

Batı Şeria ve Filistin dışından iki Hamas heyeti Gazze'ye geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 15:33 | Son Güncelleme

Batı Şeria ve Filistin dışından iki Hamas heyeti Gazze'ye geliyor

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Batı Şeria ve Filistin dışından iki Hamas heyetinin görüşmelerde bulunmak üzere Gazze'ye geleceğini açıkladı.

Yerel basına konuşan Berhum, üst düzey lider kadrosundan Hamas heyetlerinin gün içinde Gazze'ye gelmesinin beklendiğini belirtti.

Batı Şeria ve Filistin dışından gelecek üst düzey isimlerin Gazze'de görüşmelerde bulunacaklarını aktaran Berhum, heyetlerde kimlerin olacağına dair ayrıntılı bilgi vermedi.

Berhum, heyetlerle Filistin uzlaşısı başta olmak üzere Filistin halkının sorunlarına ilişkin çözüm yollarının istişare edileceğini söyledi.

Hamas'ın Filistin halkının birliği ve uzlaşı çabalarının başarıya ulaşması için gayret gösterdiğini kaydeden Berhum, ülkedeki tüm Filistinli grupları içine alan ulusal bir siyasi bir yapıyı arzuladıklarını vurguladı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Otelde yakalanan mekik kelebeği, doğaya bırakıldıOtelde yakalanan mekik kelebeği, doğaya bırakıldı
Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Karakaya'dan idam açıklamasıEşi ve bebeği şehit olan Astsubay Karakaya'dan idam açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Hamas Hareketi Hamas sözcüsü Fevzi Berhum

En Çok Okunan Haberler

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Sibel Kekilli de isyan etti! Almanların kirli yüzünü anlattı

Sibel Kekilli de isyan etti! Almanların kirli yüzünü anlattı

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika Doğu Karadeniz için 36 saat şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika Doğu Karadeniz için 36 saat şiddetli yağış uyarısı!

YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı

YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı

Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Karakaya'dan idam açıklaması

Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Karakaya'dan idam açıklaması

Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

Yaşlı adamı darp eden ikinci şüpheli de teslim oldu

Yaşlı adamı darp eden ikinci şüpheli de teslim oldu

Gizli tanık 'Ayçiçeği' gerçek kimliğini açıkladı!

Gizli tanık 'Ayçiçeği' gerçek kimliğini açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.