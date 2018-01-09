Batı Şeria'da 1 Yahudi yerleşimci yaralandı

KUDÜS (AA) - Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin bitişiğindeki Hufat Gilad isimli Yahudi yerleşim birimine açılan ateş sonucu bir yerleşimcinin ağır yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, yerleşim biriminin yakınından hızlı bir şekilde geçen araçtan ateş açılması sonucu bir yerleşimcinin ağır yaralandığı belirtildi.
(AA)
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