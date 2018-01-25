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Batı Şeria'da bir Filistinli çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 00:48 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Burga köyünde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki bir çocuk yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli çocuğun yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından bilgiye göre, İsrail askerlerinin Burga köyünün batısındaki El-Havd bölgesinde açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Muhiddin Abdurrahman Salah boynundan yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise yaralanan Filistinli çocuğun Nablus'taki Rafidya Hastanesine kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de İsrail'i Kudüs'ün başkenti olarak tanıma kararı almasından bu yana Filistin topraklarında gerginlik yaşanıyor. İsrail askerleri ise düzenledikleri operasyonlarla Filistinlileri gözaltına almaya devam ediyor.

(AA)

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