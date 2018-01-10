Batı Şeria’da bir Yahudi yerleşimci öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti çevresindeki Havat Gilad Yahudi yerleşim birimi yakınlarında Yahudi bir yerleşimcinin açılan ateş sonucu öldürüldüğü bildirildi.

İsrail basınına göre, işgal altındaki Batı Şeria'da durakta bekleyen Yahudi bir yerleşimcinin, yoldan hızla geçen bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandığı, Kızıl Davud Yıldızı ekiplerince kaldırıldığı Meir Hastanesinde hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusundan kimliği belirtilmeyen Yahudi yerleşimcinin yaralandığına ilişkin yapılan açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiğine yönelik bilgi verilmedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kfar Saba Yahudi yerleşim birimi sakinlerinden ve 35 yaşında olduğu öğrenilen Yahudi yerleşimcinin öldürülmesini şu ana kadar üstlenen olmadı.

- Nablus'ta İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede

Görgü tanıklarına göre, Havat Gilad'da yoldan geçen araçtan açılan ateş sonucu bir Yahudi yerleşimcinin hayatını kaybetmesi üzerine Yitzhar Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Yahudilerin Filistinlilerin evlerine ve araçlarına taşlarla saldırdığı belirtildi.

Öte yandan İsrail askerlerinin Nablus'taki Surre beldesine giden yolu kapattığı ve daha sonra beldeye düzenlediği baskın sırasında belde merkezinde gerçek mermiyle rastgele ateş açtığı ve göz yaşartıcı gaz kullandığı kaydedildi.

Tansiyonun yüksek olduğu kentin Tel beldesinde ise beldeye baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktığı bildirildi.

Bölgede yaşanan olaylarda şu ana kadar ölen ya da yaralan olmadığı ifade edildi.

(AA)