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Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimcinin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 04:24 | Son Güncelleme

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere saldırdı

Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait araçlara taşla saldırdığı, bazı Filistinlilerin hafif yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah'ın batısındaki Filistin topraklarında inşa edilen Dolev yerleşim biriminden bir grup Yahudi, İsrail askerlerinin koruması eşliğinde bölgedeki köylere giden ana yolda toplanarak Filistinlilerin araçlarına ve yayalara taş attı. Olayda yaralanan olmadı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın, Batı Şeria'daki Yerleşim İşleri Sorumlusu Gassan Değles'e dayandırdığı haberde ise Yahudi yerleşimcilerin Nablus'taki Huvvara kontrol noktası yakınlarındaki araçları hedef aldığı, bazı Filistinlilerin hafif yaralandığı ifade edildi.

Değles, Bracha yerleşim biriminden Yahudilerin de Nablus'un güneyindeki Burin'de Filistinlilerin evlerine saldırdığını aktardı.

Batı Şeria'nın Selfit kenti yakınlarında bugün gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda bir Yahudi yerleşimcinin öldüğü belirtilmişti.

Görgü tanıkları, olayın ardından İsrail askerlerinin, Selfit kenti çevresindeki birçok Filistin beldesine baskın düzenlediğini ve kentin giriş-çıkışlarını kapattığını aktarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklama Filistin israil

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