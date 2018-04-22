HABER

Batı Şeria'da geleneksel pazarı canlandırma çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 20:04 | Son Güncelleme

Bire'de Filistinli üretici ve tüketicilerin bir araya geldiği etkinlik kapsamında geleneksel ürünler sergilendi

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin geleneksel pazarını yeniden canlandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında yöresel ürünler sergilendi.

El-Bire Belediyesi Kültür Merkezi ile sivil toplum kuruluşu Dalya tarafından küçük girişimcileri desteklemek amacıyla düzenlenen faaliyet kapsamında Filistinli üretici ve tüketiciler bir araya geldi.

"Saha" isimli etkinlik kapsamında Bire Belediyesinin meydanında kurulan tezgahlarda; mevsim yiyecekleri, sanatsal üretimler, geleneksel ve modern takılar, yöresel kıyafetler, bahçe mahsulleri ve güller sergilendi.

Etkinlik çerçevesinde Filistin, Lübnan, Ürdün, Suriye'de yaygın olan geleneksel halk oyunu "debke" gösterisi yapıldı.

Dalya Müdürü Ayşe Mansur, bu etkinliğin, Filistin'in geleneksel ve organik ürünlerinin sergilenmesi ve bir araya gelen insanların bu yiyecekleri tattığı toplumsal bir gün oluşturma gayesiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Ayrıca bu münasebetle yerel ürünler kullanarak Filistin ekonomisini de canlandırmak istediklerini ifade eden Mansur, geçen yıl Beyt Sahur kentinde bu tarz bir etkinlik gerçekleştirildiğini ve büyük başarı kaydedildiğini aktardı.

Etkinliğe katılan Filistinli üreticilerden Ferid Tamullah da tarım için organik tohumların bulunduğu bir stant hazırlandığını ifade ederek, çiftçilerin hazır tohumlar yerine organik ürünler kullanmasının daha sağlıklı olacağını kaydetti.

Seçim öncesi siber saldırı uyarısıSeçim öncesi siber saldırı uyarısı
YSK'dan erken seçim açıklaması!YSK'dan erken seçim açıklaması!
Bahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklamasıBahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.