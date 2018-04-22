Batı Şeria'da geleneksel pazarı canlandırma çalışmaları

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin geleneksel pazarını yeniden canlandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında yöresel ürünler sergilendi.

El-Bire Belediyesi Kültür Merkezi ile sivil toplum kuruluşu Dalya tarafından küçük girişimcileri desteklemek amacıyla düzenlenen faaliyet kapsamında Filistinli üretici ve tüketiciler bir araya geldi.

"Saha" isimli etkinlik kapsamında Bire Belediyesinin meydanında kurulan tezgahlarda; mevsim yiyecekleri, sanatsal üretimler, geleneksel ve modern takılar, yöresel kıyafetler, bahçe mahsulleri ve güller sergilendi.

Etkinlik çerçevesinde Filistin, Lübnan, Ürdün, Suriye'de yaygın olan geleneksel halk oyunu "debke" gösterisi yapıldı.

Dalya Müdürü Ayşe Mansur, bu etkinliğin, Filistin'in geleneksel ve organik ürünlerinin sergilenmesi ve bir araya gelen insanların bu yiyecekleri tattığı toplumsal bir gün oluşturma gayesiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Ayrıca bu münasebetle yerel ürünler kullanarak Filistin ekonomisini de canlandırmak istediklerini ifade eden Mansur, geçen yıl Beyt Sahur kentinde bu tarz bir etkinlik gerçekleştirildiğini ve büyük başarı kaydedildiğini aktardı.

Etkinliğe katılan Filistinli üreticilerden Ferid Tamullah da tarım için organik tohumların bulunduğu bir stant hazırlandığını ifade ederek, çiftçilerin hazır tohumlar yerine organik ürünler kullanmasının daha sağlıklı olacağını kaydetti.