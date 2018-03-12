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Batı Şeria'da gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 15:55 | Son Güncelleme

Nablus kentine baskın yapan İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu çok sayıda Filistinli öğrenci boğulma tehlikesi geçirdi

NABLUS (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, çok sayıda Filistinli öğrencinin boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Nablus'a bağlı Burin Belediyesi Meclis Başkanı Yahya Kadus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup İsrail askerinin, beldelerindeki lisenin büyük bir kısmı ile çevrede Filistinlilere ait bazı bölgelere, güvenlik gerekçesiyle el konulacağı yönünde resmi yazıyı iletmek üzere Burin'e baskın düzenlediğini söyledi.

Kadus, Belediye Meclisi üyelerinin, askerlerle görüşmeyi ve tebligatı teslim almayı kabul etmediğini aktardı.

İsrail askerlerinin, öğrencilerin bulunduğu bir sırada okula doğru göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunduğunu dile getiren Kadus, çok sayıda öğrencinin boğulma tehlikesi geçirdiğini ifade etti.

Beldedeki lisenin bin metrekaresine uzun yıllardır el koyan İsrail, okula ait daha fazla alanı ele geçirmek istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria israil Nablus

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