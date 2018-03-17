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Batı Şeria'da iki İsrail askerinin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 02:01 | Son Güncelleme

İsrail, saldırıyı düzenlediği iddia edilen Filistinlinin ailesine ait çalışma izinlerini dondurdu

KUDÜS (AA) - İsrail'in, iki askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenlediği öne sürülen Filistinlinin ailesine ait çalışma izinlerini dondurduğu bildirildi.

İsrail'in Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörü Yoav Mordechai, yayımladığı yazılı açıklamada, iki İsrail askerinin ölümüyle sonuçlanan araçlı saldırının faili olduğu iddia edilen Filistinlinin ailesine ait çalışma izinlerinin dondurulduğunu duyurdu.

Yediot Ahronot gazetesi de İsrail polisinin, eylemcinin abisini Cenin'in Bartaa köyünde yakaladığı bilgisini paylaştı.

Batı Şeria'nın Cenin kentinde Mevo Dotan Yahudi yerleşim birimi yakınında işçilerin geçişini temin eden askeri güce araçla yapılan saldırıda iki İsrail askerinin öldürüldüğü bildirilmişti. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Filistinlinin gözaltına aldığı belirtilmişti.

Öte yandan görgü tanıkları da İsrail askerlerinin, eylemi düzenlediği ileri sürülen Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Bartaa köyünde bulunan evini kuşattığını aktarmıştı.

Söz konusu Filistinlinin 26 yaşında olduğu ve İsrail cezaevlerinde 17 ay hapis yattıktan sonra serbest kaldığı belirtilmişti.

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Filistin israil

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