Batı Şeria'da iki İsrailli öldü

CENİN (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarındaki Mevo Dothan askeri kontrol noktası yakınında meydana gelen kazada biri asker olmak üzere iki İsraillinin öldüğü, biri Filistinli sürücü olmak üzere üç kişinin de yaralandığı bildirildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cenin'de meydana gelen kazada "iki İsraillinin" öldüğünü belirterek, olayın "terör" eylemi olup olmadığına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.
Öte yandan İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, ölenlerin İsrail askerleri olduğunu belirtirken, Yediot Ahronot gazetesi birinin asker olduğunu ifade ederek, söz konusu olayın Filistinli sürücünün "saldırısı" olduğunu öne sürdü.
Filistin resmi haber ajansı WAFA ise, olayın Filistinli vatandaşa ait araçla İsrail ordusuna ait askeri aracın çarpışması sonucu meydana geldiğini belirtti.
Kazada yaralanan üç kişinin durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
İsrail ordusu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış
FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı
Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...
HDP'li Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası!
Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Gözlerini oyup, dillerini kestiler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum