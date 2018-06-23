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Batı Şeria'da İsrail askerlerine saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 22:04 | Son Güncelleme

Batı Şeria'da İsrail askerlerine saldırı iddiası

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da araçlı saldırı sonucu 3 İsrail askerinin yaralandığı ileri sürüldü.

Yerel basında yer alan habere göre, Beytüllahim kenti çevresindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Beitar Illit'te bir araç İsrail askerlerine çarptı.

Aracın çarptığı İsrail askerlerinin hafif şekilde yaralandığı, saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise kaçtığı belirtildi.

İsrail askerlerinin sürücüyü yakalamak için bölgede arama faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden İsrail basını olayı "terör saldırısı" olarak niteledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada araçlı saldırı doğrulanırken yaralananların kim olduklarına veya durumlarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
asker Beytüllahim israil

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